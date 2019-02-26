Фирмино вернется к матчу с «Эвертоном»

Нападающий, который получил травму в матче с, сможет выйти на поле уже в следующей игре.

Роберто Фирмино liverpoolfc.com 5000 Бонус за регистрацию Играть!

Об этом сообщил главный тренер «красных» Юрген Клопп.

«Фирмино неплохо себя чувствует, нам определенно повезло. Повреждение оказалось не таким серьезным, как показалось сначала. У него отличные шансы сыграть с "Эвертоном". Бобби никогда нельзя списывать со счетов, потому что он довольно быстро восстанавливается», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Напомним, 27 февраля «Ливерпуль» на выезде сыграет против «Уотфорда», а 3 марта также в гостях встретится с «Эвертоном». 0