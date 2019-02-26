Фирмино вернется к матчу с «Эвертоном»

Роберто Фирмино
liverpoolfc.com
Об этом сообщил главный тренер «красных» Юрген Клопп.
«Фирмино неплохо себя чувствует, нам определенно повезло. Повреждение оказалось не таким серьезным, как показалось сначала. У него отличные шансы сыграть с "Эвертоном". Бобби никогда нельзя списывать со счетов, потому что он довольно быстро восстанавливается», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.
Напомним, 27 февраля «Ливерпуль» на выезде сыграет против «Уотфорда», а 3 марта также в гостях встретится с «Эвертоном». 0