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    Дементьева будет назначена заместителем спортивного директора «Монако»

    Монако Лига 1 Футбол Франции Календарь Лиги 1
    Россиянка Ольга Дементьева будет назначена заместителем спортивного директора «Монако».

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    Об этом сообщает L'Equipe.

    При этом отмечается, что Дементьева не будет иметь отношения к спортивной составляющей. В сферу ее обязанностей войдет юридическая составляющая работы спортивного департамента. В частности, она будет заниматься составлением контрактов.

    Ранее Дементьева занимала в «Монако» пост главы административного департамента. Источник также сообщает, что Дементьева является близким советником владельца «Монако» Дмитрия Рыболовлева.

    Напомним, ранее с поста вице-президента «Монако» был уволен Вадим Васильев, а его должность занял Олег Петров. 0

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