Дементьева будет назначена заместителем спортивного директора «Монако»

Россиянкабудет назначена заместителем спортивного директора

Об этом сообщает L'Equipe.

При этом отмечается, что Дементьева не будет иметь отношения к спортивной составляющей. В сферу ее обязанностей войдет юридическая составляющая работы спортивного департамента. В частности, она будет заниматься составлением контрактов.

Ранее Дементьева занимала в «Монако» пост главы административного департамента. Источник также сообщает, что Дементьева является близким советником владельца «Монако» Дмитрия Рыболовлева.

Напомним, ранее с поста вице-президента «Монако» был уволен Вадим Васильев, а его должность занял Олег Петров. 0