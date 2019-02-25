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    СМИ: Зидан не хочет тренировать «Челси»

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    Как сообщает The Times, бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не заинтересован в работе в «Челси».

    Зинедин Зидан
    Зинедин Зидан
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    Как утверждает издание, французский специалист предпочитает возглавить «Ювентус» или «Манчестер Юнайтед». При этом наиболее желаемым вариантом продолжения карьеры он выбрал возвращение в «старую синьору».

    Напомним, Зидан выступал за «Ювентус» в качестве игрока с 1996 по 2001 год. Последним местом работы француза был «Реале», где он работал с 2016 по 2018 год и трижды подряд выиграл Лигу чемпионов.

    «Челси» на данный момент возглавляет Маурицио Сарри, которого могут скоро уволить после череды провальных результатов.

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