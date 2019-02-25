СМИ: Зидан не хочет тренировать «Челси»

Как сообщает The Times, бывший главный тренерне заинтересован в работе в

Зинедин Зидан sudouest.fr 1000 Фрибет для всех Забрать!

Как утверждает издание, французский специалист предпочитает возглавить «Ювентус» или «Манчестер Юнайтед». При этом наиболее желаемым вариантом продолжения карьеры он выбрал возвращение в «старую синьору».

Напомним, Зидан выступал за «Ювентус» в качестве игрока с 1996 по 2001 год. Последним местом работы француза был «Реале», где он работал с 2016 по 2018 год и трижды подряд выиграл Лигу чемпионов.

«Челси» на данный момент возглавляет Маурицио Сарри, которого могут скоро уволить после череды провальных результатов.

Ранее появилась информация, что Зидан готов возглавить «Челси», но на определенных условиях. 0