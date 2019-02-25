Медведев: Будем регулярно общаться с Семаком

Новый президент и генеральный директоррассказал о курсе, которого будет придерживаться петербургский клуб.

Александр Медведев fc-zenit.ru 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Я давно интересуюсь футболом, сам поигрывал в него. Конечно, переход в "Зенит" — это серьёзный вызов, но опираясь на то, что я делал в спорте до этого, а это и хоккейный клуб СКА, где я являюсь членом совета директоров, и МХЛ, и КХЛ, понимаю, что общие принципы управления спортом, безусловно, есть. Конечно, есть и специфика, и я её буду учитывать, но в целом новый вызов я воспринял с полным пониманием ответственности и того, насколько "Зенит" находится в центре внимания и футбольной общественности, и болельщиков, и всей страны.

Мы будем работать вместе, нам важен каждый элемент большого футбольного дела — а это и спортивная часть, и инфраструктура, и медицина. Мелочей в этом деле нет. Уверен, то, что у нас есть — и база, и академия, и потрясающий стадион, — позволит ставить самые высокие цели. И не только ставить, но и достигать их.

Я уже имел возможность коротко поговорить с главным тренером, и, конечно, мы будем общаться регулярно. "Зенит" будет играть в интересный, атакующий, результативный футбол, который будет давать результат и радовать сердца болельщиков, привлекать новых людей на стадион», — цитирует Медведева пресс-служба «Зенита». 0