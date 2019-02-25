Неймар уверен в победе ПСЖ в Лиге чемпионов

Неймар
independent.co.uk
«ПСЖ — это не только я. Это фантастическая команда с великолепными футболистами и гениальным тренером. Наши болельщики — это наш 12-й игрок на матчах в Париже. Я уверен, что мы станем чемпионами, и я буду играть», — цитирует Неймара Daily Mail.
Напомним, в данный момент бразилец восстанавливается после травмы ступни. Он должен вернуться на поле в марте — апреле.
В первом матче 1/8 финала текущего розыгрыша ЛЧ парижане в гостях обыграли «Манчестер Юнайтед» со счeтом 2:0. Ответный матч между ПСЖ и «МЮ» пройдет 6 марта. 0