Неймар уверен в победе ПСЖ в Лиге чемпионов

Нападающийвыразил уверенность, что его команда в ближайшее время сможет выиграть Лигу чемпионов.

«ПСЖ — это не только я. Это фантастическая команда с великолепными футболистами и гениальным тренером. Наши болельщики — это наш 12-й игрок на матчах в Париже. Я уверен, что мы станем чемпионами, и я буду играть», — цитирует Неймара Daily Mail.

Напомним, в данный момент бразилец восстанавливается после травмы ступни. Он должен вернуться на поле в марте — апреле.

В первом матче 1/8 финала текущего розыгрыша ЛЧ парижане в гостях обыграли «Манчестер Юнайтед» со счeтом 2:0. Ответный матч между ПСЖ и «МЮ» пройдет 6 марта. 0