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    Президент «Урала»: Система VAR не помогает

    Урал РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о системе видеопомощи арбитрам (VAR).

    Григорий Иванов
    Григорий Иванов
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    «Моя позиция по VAR никак не изменилась. Я всегда говорил, что это непонятная система. Что с того, что её запустили в Лиге чемпионов? Ничего она не помогает. Каждый раз эти истории. Там ведь тоже сидят такие же люди, которые могут чего-то не увидеть. Я общался с судьями, и они говорят: три раза VAR посмотрят в вашу пользу, а три раза — в противоположную.

    И смотрите, гол Марадоны рукой до сих пор вспоминают, с 1986-го. Отменили бы — и все, забыли бы, что Марадона тогда забил, забыли бы про второй гол. Каждый тур разбирают судейские ошибки, каждую неделю — об этом говорят», — цитирует Иванова «Чемпионат». 0

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