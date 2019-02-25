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    Фурсенко готов помогать «Зениту» в будущем

    Зенит РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Функционер Сергей Фурсенко прокомментировал свой уход с поста президента «Зенита» и пожелал команде дальнейших успехов.

    Сергей Фурсенко
    Сергей Фурсенко
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    «От всего сердца хочу поблагодарить всех присутствующих, мы делали одно дело. Желаю главному тренеру Сергею Богдановичу Семаку успехов, преодоления и самых высших мест, уверен, что команда вас поддержит.

    Мое сердце остается с "Зенитом", можете обращаться ко мне, когда это необходимо. В добрый путь, к великим свершениям», — приводит слова Фурсенко ТАСС.

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    • 64-летний Фурсенко являлся президентом «Зенита» с 2006 по 2008 год, а также с 2017 года. Под его руководством клуб становился чемпионом России (2007), обладателем Суперкубка России (2008), обладателем Кубка УЕФА (2008) и Суперкубка УЕФА (2008). 0

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