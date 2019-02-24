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    Ван дер Варт: Слуцкий — веселый парень, в Голландии любят его

    Футбол России
    Бывший полузащитник «Гамбурга» Рафаэль ван дер Варт высказал мнение о работе российского специалиста Леонида Слуцкого в «Витессе».

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий
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    «Слуцкий — веселый парень. Он любит шутить. Люди в Голландии любят его. Приятно наблюдать за его работой, несмотря на то, что команда показывает не лучшие результаты.

    У нас там особенная ментальность, да и язык ему бы подучить не помешало (смеётся). Это тяжело, но если он пройдёт через это, то все получится», — передает слова голландца Rusfootball.info.

    Напомним, что Слуцкий возглавил «Витесс» летом 2018 года. После 22 туров чемпионата Голландии клуб из Арнема, набрав 33 очка, занимает пятую строчку в турнирной таблице. 0

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