Ван дер Варт: Слуцкий — веселый парень, в Голландии любят его

Бывший полузащитник «Гамбурга»высказал мнение о работе российского специалиста

Леонид Слуцкий vi.nl 5000 Бонус за регистрацию Играть!

«Слуцкий — веселый парень. Он любит шутить. Люди в Голландии любят его. Приятно наблюдать за его работой, несмотря на то, что команда показывает не лучшие результаты.

У нас там особенная ментальность, да и язык ему бы подучить не помешало (смеётся). Это тяжело, но если он пройдёт через это, то все получится», — передает слова голландца Rusfootball.info.

Напомним, что Слуцкий возглавил «Витесс» летом 2018 года. После 22 туров чемпионата Голландии клуб из Арнема, набрав 33 очка, занимает пятую строчку в турнирной таблице. 0