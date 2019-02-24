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    Гол Попова вывел «Ростов» в полуфинал Кубка России

    Кубок России Футбол России Ростов Краснодар
    В ответном матче 1/4 финала Кубка России «Ростов» одержал домашнюю победу над «Краснодаром» со счетом 1:0.

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    Единственный мяч был забит на 87-й минуте. Ростовчане убежали в контратаку. Гацкан покатил мяч в штрафную на Ивелина Попова, тот на ложных замахах убрал двух соперников и пробил мимо Сафонова.

    Первый матч закончился ничьей 2:2 и по сумме двух матчей «Ростов» пробился в полуфинал турнира.

    В полуфинале ростовский клуб сыграет с победителем пары «Рубин» — «Локомотив» (первый матч — 0:1). Ответный матч 1/4 финала между казанским и московским клубами состоится 6 марта.

    Кубок России. 1/4 финала. Ответный матч
    «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Краснодар» — 1:0 (0:0)
    Гол: Попов, 87«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, Сигурдссон, Хаджикадунич, Паршивлюк (Новосельцев, 46), Логашов, Гацкан, Еременко, Чернов, Зуев (Глебов, 43), Шомуродов, Ионов (Попов, 82)«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Газинский, Каборе (Олссон, 66), Перейра (Стоцкий, 76), Вандерсон Масиэл, Игнатьев (Сулейманов, 66), КлассонПредупреждения: Зуев, 29. Газинский, 39. Спаич, 48. Рамирес, 59. Шомуродов, 62. Каборе, 64. Попов, 83. Песьяков, 90+3
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