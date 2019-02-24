Гол Попова вывел «Ростов» в полуфинал Кубка России

В ответном матче 1/4 финала Кубка Россииодержал домашнюю победу надсо счетом 1:0.

Единственный мяч был забит на 87-й минуте. Ростовчане убежали в контратаку. Гацкан покатил мяч в штрафную на Ивелина Попова, тот на ложных замахах убрал двух соперников и пробил мимо Сафонова.

Первый матч закончился ничьей 2:2 и по сумме двух матчей «Ростов» пробился в полуфинал турнира.

В полуфинале ростовский клуб сыграет с победителем пары «Рубин» — «Локомотив» (первый матч — 0:1). Ответный матч 1/4 финала между казанским и московским клубами состоится 6 марта.