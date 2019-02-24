Еременко — в основе «Ростова» на матч с «Краснодаром»

Раздевалка «Ростова»
«Ростов»
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Хаджикадунич, Сигурдссон, Логашов, Чернов, Гацкан, Еременко, Зуев, Ионов, Шомуродов.
Запас: Абаев, Попов, Сигурдарсон, Глебов, Норманн, Зайнутдинов, Кьяртанссон, Плиев, Новосельцев, Щадин
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Спайич, Мартынович, Петров, Перейра, Каборе, Газинский, Классон, Вандерсон, Игнатьев
Запас: Синицын, Скопинцев, Марков, Фьолусон, Голубев, Олссон, Стоцкий, Сулейманов.
Начало встречи — в 19:00 мск.
Напомним, в первом матче команды сыграли вничью 2:2. 0