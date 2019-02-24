«МЮ» разошелся миром с «Ливерпулем» на «Олд Траффорд»

В матче 27-го тура чемпионата Англиина своем поле сыграл вничью с— 0:0.

Фрагмент матча twitter.com/LFC 5000 Бонус за регистрацию Играть!

После этой игры «Манчестер Юнайтед», набрав 52 очка, расположился на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль», имея в активе 66 очков, лидирует в чемпионате.

В следующем туре «Ливерпуль» на своем поле примет «Уотфорд», а «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет против «Кристал Пэлас».