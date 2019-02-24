«МЮ» разошелся миром с «Ливерпулем» на «Олд Траффорд»

Фрагмент матча
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После этой игры «Манчестер Юнайтед», набрав 52 очка, расположился на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль», имея в активе 66 очков, лидирует в чемпионате.
В следующем туре «Ливерпуль» на своем поле примет «Уотфорд», а «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет против «Кристал Пэлас».
АПЛ. 27-й тур
«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» — 0:0 (0:0)
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Смоллинг, Шоу, Линделеф, Погба, Эррера (Перейра, 21), Мактомини, Мата (Лингард, 25; Санчес, 43), Рэшфорд, Лукаку«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Матип, Хендерсон (Шакири, 72), Милнер, Вейналдум, Фабиньо, Мане, Фирмино (Старридж, 31), Салах (Ориги, 79)Предупреждение: Милнер (23), Янг (81), Шакири (83), Вейналдум (90)