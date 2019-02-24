Дель Пьеро стал владельцем американского клуба

Экс-форвардстал владельцем американского клуба «LA10 FC» из Лос-Анджелеса.

Алессандро Дель Пьеро indiatvnews.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Об этом Дель Пьеро сообщил на своем официальном сайте.

«Для меня футбол всегда связан со страстью. Я всегда хотел иметь небольшую команду, чтобы окунуться в свою страсть. В итоге в конце прошлого лета я стал владельцем команды в партнерстве с компанией Edge Americas, соучредителем которой я являюсь со своим деловым партнером Джеффри Уэйленом.

Этот проект сразу покорил меня. Сегодня я впервые публично рассказываю об этом. Команда называется "LA10FC", наши цвета — белый, черный и серый.

В первом сезоне мы стали победителем нашего дивизиона, добились повышения в UPSL — третью американскую лигу, завершив сезон без поражений.

Первый успех в качестве владельца клуба принес новые эмоции, которые мне очень понравились. Они вернули меня в то время, когда футбол был просто игрой», — говорится в заявлении Дель Пьеро.

Напомним, Дель Пьеро завершил игровую карьеру в 2015 году. 0