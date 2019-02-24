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    Дель Пьеро стал владельцем американского клуба

    Футбол Италии
    Экс-форвард сборной Италии Алессандро Дель Пьеро стал владельцем американского клуба «LA10 FC» из Лос-Анджелеса.

    Алессандро Дель Пьеро
    Алессандро Дель Пьеро
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    Об этом Дель Пьеро сообщил на своем официальном сайте.

    «Для меня футбол всегда связан со страстью. Я всегда хотел иметь небольшую команду, чтобы окунуться в свою страсть. В итоге в конце прошлого лета я стал владельцем команды в партнерстве с компанией Edge Americas, соучредителем которой я являюсь со своим деловым партнером Джеффри Уэйленом.

    Этот проект сразу покорил меня. Сегодня я впервые публично рассказываю об этом. Команда называется "LA10FC", наши цвета — белый, черный и серый.

    В первом сезоне мы стали победителем нашего дивизиона, добились повышения в UPSL — третью американскую лигу, завершив сезон без поражений.

    Первый успех в качестве владельца клуба принес новые эмоции, которые мне очень понравились. Они вернули меня в то время, когда футбол был просто игрой», — говорится в заявлении Дель Пьеро.

    Напомним, Дель Пьеро завершил игровую карьеру в 2015 году. 0

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