Зырянов: Вся игра в Лиге Европы начинается с 1/4 финала

Бывший полузащитник петербургскогои сборной Россииподелился ожиданиями от выступления российских клубов в Лиге Европы.

Константин Зырянов ФК «Зенит» 5000 Бонус за регистрацию Играть!

В 1/8 финала турнира «Зенит» проведет матчи с «Вильярреалом», а «Краснодар» — с «Валенсией».

«Вспомню свой 2008 год, когда мы выиграли Кубок УЕФА. Команда, которая проходит "Байер" и "Вильярреал", завоевывает кубок. "Краснодар" уже прошёл "Байер", „Зениту“ осталось пройти "Вильярреал", как мы в 2008 году, и успех будет за одной из команд, я буду болеть за "Зенит".

Вся игра начинается с 1/4 финала, когда почувствуют, что осталось два шага до финала. 1/16 финала еще ладно, вылетели — и ладно. А в четвертьфинале надо вцепиться, как мы это сделали. Желаю нашим командам удачи. У нас ЦСКА и "Зенит" завоевывали Кубок УЕФА, выиграли два финала, наши команды в финалах еще не терпели поражений», — цитирует Зырянова «Чемпионат». 0