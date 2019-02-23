«Спартак» уступил «Шерифу» в товарищеской игре

в заключительном товарищеском матче на сборе в Турции уступил(1:2).

Москвичи провели матч в Турции twitter.com/fcsm_official 1000 Фрибет для всех Забрать!

Автором первого гола стал защитник «Шерифа» Владимир Ковачевич, отличившийся на 42-й минуте. В компенсированное время первого тайма преимущество молдавского клуба удвоил хавбек Антун Палич. На 61-й минуте один мяч отыграл полузащитник красно-белых Софьян Ханни.

В воскресенье, 3 марта, «Спартак» в матче 18-го тура чемпионата России примет «Краснодар».

Московское «Динамо» в параллельном товарищеском поединке встречалось со «Спартаком» из Юрмалы и проиграло со счетом 2:1. 0