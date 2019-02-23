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    «Барселона» взяла верх над «Севильей», Месси оформил хет-тик

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    В матче 25-го тура испанской Примеры «Севилья» потерпела домашнее поражение от «Барселоны» со счетом 2:4.

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    Счет в матче на 22-й минуте открыли хозяева. Промес перехватил передачу Месси и начал атаку «Севильи». Бен-Йеддер разогнался по центру, стянул на себя двух соперников и покатил мяч на Хесуса Наваса, который без помех расстрелял дальний угол.

    Каталонцы ответили всего четыре минуты спустя. Луис Суарес сделал передачу на левый край, Ракитич выполнил подачу в штрафную, а Лионель Месси с лёта вколотил мяч под перекладину.

    В концовке тайма «Севилья» вновь вышла вперед. На 42-й минуте Рог сделал передачу в штрафную «Барсы», Сарабия догнал мяч у лицевой и прострелил в центр, а Габриэль Меркадо в касание переправил мяч в дальний угол.

    Вновь «Барселона» отыгралась на 67-й минуте. Каталонцы совершили перехват на чужой половине поля. Дембеле рванул по флангу и прострелил на Месси, который с линии штрафной пробил на исполнение точно в девятку.

    На 85-й минуте гости впервые повели в счете. Серхи Роберто прострелил с правого края, Аленья пробил из-за пределов штрафной, но мяч после рикошета отскочил к Лионелю Месси, который аккуратно перебросил Вацлика.

    А в компенсированное время каталонцы выиграли борьбу на чужой половине поля. Месси тут же сделал заброс за спины защитников, Луис Суарес выскочил на ворота и перебросил Вацлика.

    «Барселона» с 57 очками лидирует в турнирной таблице, а «Севилья» расположилась на пятой строчке, имея в активе 37 очков.

    В следующем туре подопечные Эрнесто Вальверде 2 марта на выезде сыграют с мадридским «Реалом», а красно-белые в тот же день встретятся с «Уэской».

    Примера. 25-й тур
    «Севилья» — «Барселона» — 2:4 (2:1).
    Голы: Навас, 22; Меркадо, 42 — Месси, 26, 67, 85; Суарес, 90+3«Севилья»: Вацлик, Меркадо (Васкес, 51), Гомес, Кьер, Вебер (Амаду, 58), Банега, Навас, Рог (Меса, 62), Сарабия, Промес, Бен-Йеддер«Барселона»: тер Стеген, Пике, Умтити, Нелсон Семеду (Серджи Роберто, 46), Альба, Видаль (Дембеле, 46), Ракитич, Бускетс, Коутиньо (Аленья, 79), Месси, СуаресПредупреждения: Рог, 49; Вебер, 57; Вскес, 70; Кьер, 80; Сарабия, 83; Меса, 90 — Пике, 38
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