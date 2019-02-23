«Барселона» взяла верх над «Севильей», Месси оформил хет-тик

В матче 25-го тура испанской Примерыпотерпела домашнее поражение отсо счетом 2:4.

Фрагмент матча twitter.com/FCBarcelona 5000 Бонус за регистрацию Играть!

Счет в матче на 22-й минуте открыли хозяева. Промес перехватил передачу Месси и начал атаку «Севильи». Бен-Йеддер разогнался по центру, стянул на себя двух соперников и покатил мяч на Хесуса Наваса, который без помех расстрелял дальний угол.

Каталонцы ответили всего четыре минуты спустя. Луис Суарес сделал передачу на левый край, Ракитич выполнил подачу в штрафную, а Лионель Месси с лёта вколотил мяч под перекладину.

В концовке тайма «Севилья» вновь вышла вперед. На 42-й минуте Рог сделал передачу в штрафную «Барсы», Сарабия догнал мяч у лицевой и прострелил в центр, а Габриэль Меркадо в касание переправил мяч в дальний угол.

Вновь «Барселона» отыгралась на 67-й минуте. Каталонцы совершили перехват на чужой половине поля. Дембеле рванул по флангу и прострелил на Месси, который с линии штрафной пробил на исполнение точно в девятку.

На 85-й минуте гости впервые повели в счете. Серхи Роберто прострелил с правого края, Аленья пробил из-за пределов штрафной, но мяч после рикошета отскочил к Лионелю Месси, который аккуратно перебросил Вацлика.

А в компенсированное время каталонцы выиграли борьбу на чужой половине поля. Месси тут же сделал заброс за спины защитников, Луис Суарес выскочил на ворота и перебросил Вацлика.

«Барселона» с 57 очками лидирует в турнирной таблице, а «Севилья» расположилась на пятой строчке, имея в активе 37 очков.

В следующем туре подопечные Эрнесто Вальверде 2 марта на выезде сыграют с мадридским «Реалом», а красно-белые в тот же день встретятся с «Уэской».