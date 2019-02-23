«Манчестер Сити» может получить трансферный бан

могут запретить подписывать новых игроков, сообщает Daily Mail.

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По информации источника, велика вероятность, что клубу запретят регистрировать новых футболистов в два ближайших трансферных окна. Причина — нарушение правил подписания иностранных игроков до 18 лет.

Ранее ФИФА за аналогичный проступок наказан «Челси». Клубу запретили регистрировать новичков до лета 2020 года. Кроме того, «Челси» обязан выплатить 600 000 швейцарских франков в качестве штрафа.

Лондонцам предоставлен срок в 90 дней для урегулирования ситуации с участием несовершеннолетних игроков. 0