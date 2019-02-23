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    «Динамо» и «Рубин» сыграли вничью в товарищеском матче

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    Казанский «Рубин» и московское «Динамо» завершили товарищеский матч вничью со счетом 2:2.

    Бухаров отметился голом
    Бухаров отметился голом
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    У казанского клуба отличились Александр Бухаров и Артур Сагитов. У «Динамо» забивали Евгений Луценко и Жоаозиньо.

    Товарищеский матч
    «Рубин» — «Динамо» — 2:2 (1:1)
    Голы: Бухаров, 12 (1:0). Луценко, 25 (1:1). Жоаозиньо, 86 (1:2). Сагитов, 87 (2:2)«Рубин»: Бабурин, Микушин, Гранат, Устинов, Абдуллин (Степанов, 62), Камболов (И.Коновалов, 68), Могилевец, Башкиров, Байрамян (Полоз, 23), Подберезкин (Пантелеев, 69), Бухаров (Сагитов, 62)«Динамо»: Шунин, Морозов, Евгеньев, Козлов, Шуньич, Тетте, Юсупов, Черных, Жоаозиньо, Марков, Луценко
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