«Динамо» и «Рубин» сыграли вничью в товарищеском матче

Бухаров отметился голом
ФК «Рубин»
У казанского клуба отличились Александр Бухаров и Артур Сагитов. У «Динамо» забивали Евгений Луценко и Жоаозиньо.
Товарищеский матч
«Рубин» — «Динамо» — 2:2 (1:1)
Голы: Бухаров, 12 (1:0). Луценко, 25 (1:1). Жоаозиньо, 86 (1:2). Сагитов, 87 (2:2)«Рубин»: Бабурин, Микушин, Гранат, Устинов, Абдуллин (Степанов, 62), Камболов (И.Коновалов, 68), Могилевец, Башкиров, Байрамян (Полоз, 23), Подберезкин (Пантелеев, 69), Бухаров (Сагитов, 62)«Динамо»: Шунин, Морозов, Евгеньев, Козлов, Шуньич, Тетте, Юсупов, Черных, Жоаозиньо, Марков, Луценко