«Урал» подписал экс-игрока «Краснодара»

официально объявил о заключении соглашения с полузащитником

Анатолий Катрич ФК «Урал» 1000 Фрибет для всех Забрать!

Екатерибургский клуб уже заявил футболиста на нынешний сезон. За новую команду Катрич будет выступать под номером 94.

Катрич является воспитанником «Динамо». Прошлым летом 24-летний хавбек получил статус свободного агента и подписал контракт «Краснодаром». Однако уже спустя полгода футболист покинул стан «быков». В нынешнем сезоне Катрич не провел ни одной игры в чемпионате России.

«Урал» после 17 туров занимает девятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в активе 22 очка. 0