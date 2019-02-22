«Урал» подписал экс-игрока «Краснодара»

Анатолий Катрич
ФК «Урал»
Екатерибургский клуб уже заявил футболиста на нынешний сезон. За новую команду Катрич будет выступать под номером 94.
Катрич является воспитанником «Динамо». Прошлым летом 24-летний хавбек получил статус свободного агента и подписал контракт «Краснодаром». Однако уже спустя полгода футболист покинул стан «быков». В нынешнем сезоне Катрич не провел ни одной игры в чемпионате России.
«Урал» после 17 туров занимает девятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в активе 22 очка. 0