Мусаев: Победа над «Байром» придаст «Краснодару» сил

Старший тренер «Краснодара»подвел итоги ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Байером» (1:1).

«Первый тайм нам удался, у нас было много хороших моментов. После перерыва уже соперник был ближе к голу. Мы выстояли и смогли забить в концовке. Заслужили этот результат своим трудом и верой в себя. Не сомневались, что придется тяжело. "Байер" заставил обороняться больше, чем обычно. Но нужно вырывать такие матчи.

Раньше говорили, что "Краснодар" такой пушистый и красивый. Сейчас, когда надо, мы играем хорошо, а когда нужно терпеть, проявить лучшие качества в обороне, реализуем то, что есть. Эта победа придаст нам сил, будем стремиться к новым вершинам», — приводит слова Мусаева официальный сайт УЕФА.

По итогам противостояния российский клуб вышел в 1/8 финала. Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 22 февраля, в 15:00 по московскому времени.

Матчи этой стадии турнира запланированы на 7 и 14 марта. 0