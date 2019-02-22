«Интер» уверенно обыграл «Рапид» в Лиге Европы

в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы одержал победу надсо счетом 4:0.

Миланский клуб вышел вперед уже на 11-й минуте. Прострел Ивана Перишича вызвал панику в штрафной площади соперника, после чего точный удар нанес Матиас Весино.

Спустя семь минут «нерадзурри» удвоили свое преимущество. Андреа Раноккия, находясь вблизи линии штрафной площади, нанес эффектный удар с лета, в результате которого мяч влетел в дальний нижний угол.

До разгрома дело довел на 80-й минуте Перишич, реализовавший выход один на один с вратарем.

Победную точку на 87-й минуте поставил Маттео Политано, которому никто не помешал замкнуть прострел с фланга от того же Перишича.

Лига Европы. 1/16 финала «Интер» — «Рапид» — 4:0 (2:0) Голы: 1:0 — 11 Весино, 2:0 — 18 Раноккия, 3:0 — 80 Перишич, 4:0 — 87 Политано«Интер»: Ханданович, Шкриньяр (Миранда, 77), Соареш, Асамоа, Раноккия, Наингголан, Перишич, Весино, Брозович (Валеро, 62), Кандрева, Мартинес (Политано, 66)«Рапид»: Штребингер, Хофманн, Зоннляйтнер, Болинголи-Мбомбо (Шобесбергер, 75), Любичич, Поцман, Кнасмюлльнер (Шваб, 64), Граховац, Мург, Павлович, Иван (Мюльдюр, 64)Предупреждения: Асамоа (13), Хофманн (18), Раноккия (79)

В Вене «Интер» победил со счетом 1:0, поэтому вышел в 1/8 финала турнира. 0