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    Симеоне: Шансы команд по-прежнему примерно равны. «Атлетико» еще ничего не выиграл

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    Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне дал оценку победе над туринским «Ювентусом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0).

    Диего Симеоне
    Диего Симеоне
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    «С возвращением на поле таких важных игроков, как Коке и Диего Коста, мы смогли сыграть в умный футбол против очень сильной команды. Знали, что необходимо использовать все свои моменты, и в итоге добились очень ценного результата.

    Понимаем, что в Турине будет несладко, не сомневаюсь, что нам придется много терпеть. Но другого способа добиться результата я не вижу.

    Сегодня мы были по-настоящему сильны. Перевели игру в нужное нам русло. Чувствовали себя комфортно, создавали моменты и в итоге забили голы, которые принесли нам победу над очень и очень мощным соперником.

    Команда здорово отреагировала на поддержку трибун. Как по мне, шансы команд по-прежнему примерно равны. Мы еще ничего не выиграли. Нам противостоит великая команда», — цитирует Симеоне пресс-служба УЕФА.

    Отметный матч состоится 12 марта в Турине. 0

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