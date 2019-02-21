Гильерме оценил готовность «Локомотива» в 95 процентов

Маринато Гильерме
ФК «Локомотив»
Ранее «красно-зеленые» обыграли норвежский «Викинг» на тренировочном сборе в Испании со счетом 5:1.
«В конце прошлого сбора я пропустил двусторонку — заболела спина, и мы решили не рисковать. Сейчас все нормально. Отыграл 45 минут. Надеюсь, следующий матч проведу полностью.
Работы в этом матче у нас почти не было. Но это сборы, трудно найти соперника уровня команд чемпионата России.
Команда готова к возобновлению сезона процентов на 95. Впереди еще два матча. После следующей игры будем готовы на все сто. Уже соскучились по болельщикам. Ждем всех на матче с "Крыльями" 2 марта», — цитирует Гильерме официальный сайт «Локомотива». 0