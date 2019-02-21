Дзагоев завершил сезон из-за операции на «крестах»

Полузащитник ЦСКАперенес операцию в связи с повреждением передней крестообразной связки правого колена, сообщает пресс-служба армейского клуба

Футболист проходил обследование в одной из клиник в Германии после того, как получил травму в товарищеском матче с «Картахеной» (3:1).

В одной из атак ЦСКА футболист упал на газон и схватился за ногу. После этого Дзагоева унесли с поля на носилках.

В текущем сезоне Дзагоев провёл за ЦСКА 11 матчей и отдал 1 результативную передачу.

Футболист пропустил концовку осенней части чемпионата из-за ещё одной травмы. Дзагоев лишь недавно приступил к тренировкам в составе московского клуба. 0