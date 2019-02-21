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    • Дзагоев завершил сезон из-за операции на «крестах»
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    Дзагоев завершил сезон из-за операции на «крестах»

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    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев перенес операцию в связи с повреждением передней крестообразной связки правого колена, сообщает пресс-служба армейского клуба.

    Алан Дзагоев
    Алан Дзагоев
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    Футболист проходил обследование в одной из клиник в Германии после того, как получил травму в товарищеском матче с «Картахеной» (3:1).

    В одной из атак ЦСКА футболист упал на газон и схватился за ногу. После этого Дзагоева унесли с поля на носилках.

    В текущем сезоне Дзагоев провёл за ЦСКА 11 матчей и отдал 1 результативную передачу.

    Футболист пропустил концовку осенней части чемпионата из-за ещё одной травмы. Дзагоев лишь недавно приступил к тренировкам в составе московского клуба. 0

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