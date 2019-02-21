Дзагоев завершил сезон из-за операции на «крестах»

Алан Дзагоев
ЦСКА
Футболист проходил обследование в одной из клиник в Германии после того, как получил травму в товарищеском матче с «Картахеной» (3:1).
В одной из атак ЦСКА футболист упал на газон и схватился за ногу. После этого Дзагоева унесли с поля на носилках.
В текущем сезоне Дзагоев провёл за ЦСКА 11 матчей и отдал 1 результативную передачу.
Футболист пропустил концовку осенней части чемпионата из-за ещё одной травмы. Дзагоев лишь недавно приступил к тренировкам в составе московского клуба. 0