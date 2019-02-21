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    Черчесов: Вчера говорил с Дзагоевым по телефону, постарался поддержать его

    Сборная России Футбол России
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал травму полузащитника московского ЦСКА Алана Дзагоева.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов
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    Игрок получил травму колена в товарищеском матче и перенес операцию

    «Мы сожалеем, что Алан Дзагоев получил в контрольной игре травму передней крестообразной связки.

    Вчера говорил с ним по телефону, постарался поддержать его и пожелал успешного восстановления и реабилитации.

    Не стоит падать духом, возраст еще позволяет Алану продолжать футбольную карьеру и радовать своей игрой болельщиков ЦСКА и сборной России.

    Все мы помним его великолепную голевую передачу на Фернандеса в четвертьфинале чемпионата мира, а ведь чтобы выйти тогда на поле, ему пришлось пройти серьезный и напряженный курс лечения и восстановления после травмы, полученной в матче с Саудовской Аравией.

    Успехов и скорейшего возвращения в строй Алану!», — цитирует специалиста Sport24.ru. 0

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