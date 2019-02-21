Черчесов: Вчера говорил с Дзагоевым по телефону, постарался поддержать его

Главный тренер сборной Россиипрокомментировал травму полузащитника московского ЦСКА

Игрок получил травму колена в товарищеском матче и перенес операцию

«Мы сожалеем, что Алан Дзагоев получил в контрольной игре травму передней крестообразной связки.

Вчера говорил с ним по телефону, постарался поддержать его и пожелал успешного восстановления и реабилитации.

Не стоит падать духом, возраст еще позволяет Алану продолжать футбольную карьеру и радовать своей игрой болельщиков ЦСКА и сборной России.

Все мы помним его великолепную голевую передачу на Фернандеса в четвертьфинале чемпионата мира, а ведь чтобы выйти тогда на поле, ему пришлось пройти серьезный и напряженный курс лечения и восстановления после травмы, полученной в матче с Саудовской Аравией.

Успехов и скорейшего возвращения в строй Алану!», — цитирует специалиста Sport24.ru. 0