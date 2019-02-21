УЕФА назвал претендентов на звание лучшего футболиста недели в ЛЧ

УЕФА назвала претендентов на звание футболиста недели в ЛЧ
uefa.com
В их число вошли: полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара, защитник «Лиона» Джейсон Денайер, хавбек «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг и капитан «Атлетико» Диего Годин.
В матче с «Ливерпулем» Алькантара выполнил 90% точных пасов. Во встрече с «Манчестер Сити» на счету Денайера 91% точных передач. Гол Стерлинга принёс победу «Манчестер Сити» над «Шальке-04» (3:2). В активе Година точный удар в матче с «Ювентусом» (2:0).
Кто лучший игрок недели в Лиге чемпионов? 🥇— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 20 февраля 2019 г.
⭐️ Джейсон Денайер
⭐️ Тьяго Алькантара
⭐️ Рахим Стерлинг
⭐️ Диего Годин
Помогите нам выбрать! ➡ https://t.co/XiGWdo4RQA#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/iIRYxJeUkA