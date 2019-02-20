Ковач хотел бы видеть более продуктивную игру в атаке

Главный тренер «Баварии»поделился мнением о ничье с «Ливерпулем» (0:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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«Немногие команды здесь не пропускали и не проигрывали. Мы позволили сопернику создать очень ограниченное число моментов, что свидетельствует о том, что очень хорошо сыграли тактически и технически.

На этом уровне все решают мельчайшие детали, так что надо подождать ответный поединок. Я последним отмечал бы эту нулевую ничью. Необходимо продолжать упорно работать и сосредоточенно готовиться к ответной встрече.

Мы здорово играли в обороне, хотя в определенных ситуациях могли бы действовать эффективно. Знали, что не будем здесь владеть мячом 80% времени, но в атаке имели шанс сыграть и продуктивнее», — цитирует Ковача пресс-служба УЕФА. 0