«Краснодар» и «Локомотив» претендуют на защитника «Стрёмсгодсета»

Капитан норвежского «Стремсгодсета» Якоб Глеснес может продолжить карьеру в России, утверждает Sportshjørnet.com.

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По информации издания, на 24-летнего норвежца претендуют «Краснодар» и «Локомотив». В январе сообщалось, что к покупке Глеснеса был близок ЦСКА.

Клубы уже согласовали финансовые условия со «Стремсгодсетом». Игроку предстоит выбор между двумя командами. Он также может остаться в норвежском клубе.

Глеснес перешёл в «Стрёмсгодсет» из «Сарпсборга» летом 2016 года. Сумма трансфера составила 350 тыс евро. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

В прошлом сезоне Глеснес провёл 30 матчей в чемпионате Норвегии, стал автором одного гола, а также получил три жёлтые карточки.

Защитник провёл три матча за молодёжную сборную Норвегии, в главную национальную команду не вызывался.

Ориентировочная стоимость игрока, по версии сайта Transfermarkt, составляет 700 тыс евро. 0