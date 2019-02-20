Минское «Динамо» просматривает Дьякова

Виталий Дьяков
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«Дьяков находится с нашей командой в турецком Белеке. О перспективах говорить рано — сбор долгий, все зависит от того, как Виталий проявит себя в тренировочном процессе», — заявили в пресс-службе клуба.
В РПЛ Дьяков выступал за московское «Динамо», а также становился обладателем Кубка России-2013/14 в составе «Ростова».
Последним клубом футболиста был «Сивасспор», в составе которого он в прошлом сезоне провел 14 матчей и забил 2 мяча. Летом 2018 года стороны расторгли контракт. 0