Минское «Динамо» просматривает Дьякова

30-летний российский защитникпроходит просмотр в сообщает «Спорт-Экспресс».

Виталий Дьяков twitter.com/sivassporkulubu 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Дьяков находится с нашей командой в турецком Белеке. О перспективах говорить рано — сбор долгий, все зависит от того, как Виталий проявит себя в тренировочном процессе», — заявили в пресс-службе клуба.

В РПЛ Дьяков выступал за московское «Динамо», а также становился обладателем Кубка России-2013/14 в составе «Ростова».

Последним клубом футболиста был «Сивасспор», в составе которого он в прошлом сезоне провел 14 матчей и забил 2 мяча. Летом 2018 года стороны расторгли контракт. 0