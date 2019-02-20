«Атлетико» — «Ювентус»: составы, прогноз, онлайн

Определились стартовые составына первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Антуан Гризманн twitter.com/Atleti 5000 Бонус за регистрацию Играть!

Встреча состоится 20 февраля, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Хименес, Годин, Ф. Луис, Сауль, Томас, Родри, Коке, Коста, Гризманн.

«Ювентус»: Щенсны, Де Шильо, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Бентанкур, Пьянич, Матюиди, Дибала, Манджукич, Роналду.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ювентусу». Коэффициент на его победу — 2.91, на успех «Атлетико» — 3.34, на ничью — 5.15. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

Следить за ходом матча можно тут. 0