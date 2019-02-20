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    Гризманн и Коста сыграют в атаке «Атлетико» против «Ювентуса»

    «Атлетико» — «Ювентус»: составы, прогноз, онлайн

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    Определились стартовые составы «Атлетико» и «Ювентуса» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Антуан Гризманн
    Антуан Гризманн
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    Встреча состоится 20 февраля, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

    «Атлетико»: Облак, Хуанфран, Хименес, Годин, Ф. Луис, Сауль, Томас, Родри, Коке, Коста, Гризманн.

    «Ювентус»: Щенсны, Де Шильо, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Бентанкур, Пьянич, Матюиди, Дибала, Манджукич, Роналду.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ювентусу». Коэффициент на его победу — 2.91, на успех «Атлетико» — 3.34, на ничью — 5.15. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут. 0

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