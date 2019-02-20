«Атлетико» — «Ювентус»: счет 0:0 после первого тайма

Мадридскийиграет вничью с туринским(0:0) после первого тайма домашнего матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Антуан Гризманн twitter.com/Atleti 5000 Бонус за регистрацию Играть!

Первый опасный момент на исходе стартовой десятиминутки создали гости. «Юве» заработал стандарт и Криштиану Роналду, как из пушки, с 30-ти метров выстрелил по воротам. В падении Облаку удалось спасти свою команду и переправить снаряд за лицевую линию, на угловой.

Мадридцы ответили спустя семь минут. Томас Партей приложился из-за пределов штрафной по рамке соперника. Сфера точно по центру пошла и легко досталась голкиперу туринцев.

Вторая часть тайма прошла в активной борьбе но почти без моментов.

Онлайн: https://www.liveresult.ru/football/txt/match831885_Atletico_Madrid-Juventus-online/#ixzz5g6iBQS6b

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