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    Женезьо: В матче с «Барселоной» нужно найти верный баланс

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    Главный тренер «Лиона» Брюно Женезьо рассказал, чего ждет от матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».

    Брюно Женезьо
    Брюно Женезьо
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    «И "Манчестер Сити", и "Барселона" — две атакующие команды.

    Мы провели два хороших матча с "Сити" и можем так же сыграть и с "Барселоной", хотя сейчас ситуация немного другая из-за наличия у соперника такой суперзвезды, как Лионель Месси.

    Нужно найти верный баланс, сыграть организованно и дисциплинированно. Владея мячом, необходимо постоянно оказывать давление.

    Со стартовым составом я уже определился. Остались только медицинские вопросы в отношении Тонги Ндомбеле и Джейсона Денайера», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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