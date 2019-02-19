Женезьо: В матче с «Барселоной» нужно найти верный баланс

Главный тренер «Лиона»рассказал, чего ждет от матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной»

Брюно Женезьо uefa.com 5000 Бонус за регистрацию Играть!

«И "Манчестер Сити", и "Барселона" — две атакующие команды.

Мы провели два хороших матча с "Сити" и можем так же сыграть и с "Барселоной", хотя сейчас ситуация немного другая из-за наличия у соперника такой суперзвезды, как Лионель Месси.

Нужно найти верный баланс, сыграть организованно и дисциплинированно. Владея мячом, необходимо постоянно оказывать давление.

Со стартовым составом я уже определился. Остались только медицинские вопросы в отношении Тонги Ндомбеле и Джейсона Денайера», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0