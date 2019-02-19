Женезьо: В матче с «Барселоной» нужно найти верный баланс

Брюно Женезьо
uefa.com
«И "Манчестер Сити", и "Барселона" — две атакующие команды.
Мы провели два хороших матча с "Сити" и можем так же сыграть и с "Барселоной", хотя сейчас ситуация немного другая из-за наличия у соперника такой суперзвезды, как Лионель Месси.
Нужно найти верный баланс, сыграть организованно и дисциплинированно. Владея мячом, необходимо постоянно оказывать давление.
Со стартовым составом я уже определился. Остались только медицинские вопросы в отношении Тонги Ндомбеле и Джейсона Денайера», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0