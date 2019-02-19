«Спартак» сыграл вничью с «Оренбургом»

«Спартак»
«Спартак»
В составе красно-белых на 5-й минуте отличился Луис Адриано. Сравнял счет в матче игрок «Оренбурга» Джордже Деспотович (44-я минута).
Этот матч стал девятым для «Спартака» нынешней зимой. На данный момент у красно-белых четыре победы, четыре ничьи и одно поражение.
Товарищеский матч
«Оренбург» — «Спартак» (Москва) — 1:1 (1:1)
Голы: Луиз Адриано, 6 (0:1). Деспотович, 44 (1:1)«Оренбург»: Фролов, Малых, Ойеволе, Бегич, Андреев (Сиваков, 83), Терехов, Сутормин, Мишкич, Афонин (Чиркин, 71), Маляров, Деспотович (Козлов, 87)«Спартак»: Максименко, Рассказов (Комбаров, 76), Боккетти, Джикия (Гапонов, 83), Айртон, Гулиев (Игнатов, 86), Зобнин, Глушаков (Глушенков, 76), Ханни (Педро Роша, 86), Луиз Адриану (Мелкадзе, 76), Зе Луиш (Ломовицкий, 86)Предупреждения: Джикия, 17. Афонин, 48. Боккетти, 49. Терехов, 49. Андреев, 57. Ханни, 58. Бегич, 58. Зе Луиш, 58. Рассказов, 61. Чиркин, 82