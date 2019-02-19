«Спартак» сыграл вничью с «Оренбургом»

Московскийсыграл вничью с(1:1) в товарищеском матче на тренировочном сборе в турецком Белеке.

В составе красно-белых на 5-й минуте отличился Луис Адриано. Сравнял счет в матче игрок «Оренбурга» Джордже Деспотович (44-я минута).

Этот матч стал девятым для «Спартака» нынешней зимой. На данный момент у красно-белых четыре победы, четыре ничьи и одно поражение.