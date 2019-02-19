Слуцкий может возглавить «Челси»

Главный тренер «Витесса»может продолжить работу в лондонском, сообщает The Independent

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По информации издания, 47-летний российский специалист рассматривается руководством «синих» в качестве возможной замены Маурицио Сарри.

Еще одним претендентом на данный пост является экс-полузащитник лондонского клуба Фрэнк Лэмпард, в настоящее время возглавляющий «Дерби Каунти».

Ранее сообщалось, что Сарри может быть уволен в случае поражения от «Манчестер Сити» в финале Кубка английской лиги.

«Челси» занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 50 очков после 26 туров.

В понедельник, 18 февраля, «синие» вылетели из Кубка Англии, уступив «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала (0:2).

«Витесс», который возглавляет Слуцкий, занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Голландии, имея в активе 33 очка после 22 туров. 0