Слуцкий может возглавить «Челси»

По информации издания, 47-летний российский специалист рассматривается руководством «синих» в качестве возможной замены Маурицио Сарри.
Еще одним претендентом на данный пост является экс-полузащитник лондонского клуба Фрэнк Лэмпард, в настоящее время возглавляющий «Дерби Каунти».
Ранее сообщалось, что Сарри может быть уволен в случае поражения от «Манчестер Сити» в финале Кубка английской лиги.
«Челси» занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 50 очков после 26 туров.
В понедельник, 18 февраля, «синие» вылетели из Кубка Англии, уступив «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала (0:2).
«Витесс», который возглавляет Слуцкий, занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Голландии, имея в активе 33 очка после 22 туров. 0