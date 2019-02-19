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    «Краснодар» подтвердили трансфер Скопинцева

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    Защитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев официально стал игроком «Краснодара», сообщает пресс-служба «быков».

    Дмитрий Скопинцев
    Дмитрий Скопинцев
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    Сумма сделки составила 4,4 млн евро плюс бонусы. В ближайшее время новичок «Краснодара» пройдет медицинское обследование, после чего подпишет долгосрочный контракт.

    В нынешнем сезоне 21-летний футболист в составе «Ростова» провел 15 матчей в Премьер-лиге, в которых отметился двумя результативными передачами.

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    • Скопинцев перешел в «Ростов» в 2016 году из австрийского «Лиферинга», подписав контракт на три года. В минувшем декабре соглашение было продлено до 2023 года.

    Ранее хавбек выступал за московское «Динамо», «Зенит» и «Лейпциг». 0

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