«Краснодар» подтвердили трансфер Скопинцева

Защитникофициально стал игроком сообщает пресс-служба «быков».

Сумма сделки составила 4,4 млн евро плюс бонусы. В ближайшее время новичок «Краснодара» пройдет медицинское обследование, после чего подпишет долгосрочный контракт.

В нынешнем сезоне 21-летний футболист в составе «Ростова» провел 15 матчей в Премьер-лиге, в которых отметился двумя результативными передачами.

Скопинцев перешел в «Ростов» в 2016 году из австрийского «Лиферинга», подписав контракт на три года. В минувшем декабре соглашение было продлено до 2023 года.

Ранее хавбек выступал за московское «Динамо», «Зенит» и «Лейпциг». 0