Полузащитник перешел из «Ростова» в «Краснодар»

Как сообщает Sport24, полузащитникпродолжит карьеру в

По информации источника, стороны уже согласовали все детали сделки. Отмечается, что сумма трансфера составила шесть миллионов евро, а контракт с 21-летним футболистом рассчитан на 4,5 года.

Скопинцев перешел в «Ростов» в 2016 году из австрийского «Лиферинга», подписав контракт на три года. В минувшем декабре соглашение было продлено до 2023 года.

В 2017 году Скопинцев выступал на правах аренды за «Балтику» в ФНЛ. В сезоне-2018/19 Дмитрий провел в РПЛ за «Ростов» 15 матчей и отдал две результативные передачи.

После 17 туров «Ростов» с 24 баллами занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (33 очка) расположился на второй строчке. 0