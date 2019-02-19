Симеоне: У меня огромное желание сразиться с таким противником, как «Ювентус»

Главный тренер «Атлетико»высказал мнение о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против

Диего Симеоне uefa.com 5000 Бонус за регистрацию Играть!

На групповом этапе ЛЧ-2014/15 «Атлетико» взял в матчах с «Юве» четыре очка

«У меня огромное желание сразиться с таким противником, как "Ювентус". "Атлетико" — один из главных протагонистов этого турнира, а гордость — отличный мотиватор.

Сейчас преимущества нет ни у кого. Все начинается с шансов 50 на 50», — передает слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

Встреча состоится в среду, 20 февраля, на стадионе «Метрополитано» в Мадриде (Испания) и начнется в 23:00 по московскому времени. 0