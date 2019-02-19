Клопп: Клубы АПЛ не продают игроков другим английским клубам

Главный тренер «Ливерпуля»рассказал об интересе клуба к полузащитнику дортмундской «Боруссии», когда тот выступал за «Манчестер Сити».

Юрген Клопп goal.com 5000 Бонус за регистрацию Играть!

«Покупка английских игроков — это умная идея для клубов Бундеслиги, потому что у нас никогда не будет шанса получить Санчо. Мы не слепы, видели его, он нам нравился, тогда подумали: "Можем ли мы его достать?" Нет. Потому что английские клубы не продают игроков другим английским клубам.

Я не знаю точно в чём причина этого, но они этого не делают. Теперь игроки могут поехать в Германию, где прекрасная лига», — приводит слова Клоппа Goal.

В 22 матчах чемпионата Германии на счету 18-летнего Санчо семь голов и 11 результативных передач. Дортмундцы приобрели хавбека у «Манчестер Сити» летом 2017 года почти за 8 миллионов евро. 0