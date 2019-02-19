ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тампа-Бэй»НХЛ. Пять очков Кучерова и Дебринкэта, дубль Овечкина и шат-аут Варламова
  • 08:00
    • Полузащитник перешел из «Ростова» в «Краснодар»
  • 01:51
    • Сульшер: Оборона «МЮ» действовала просто фантастически
  • 01:32
    • «МЮ» в Кубке Англии сыграет с «Вулверхэмптоном», «МанСити» — с «Суонси»
  • 00:49
    • Дортмундская «Боруссия» не справилась с аутсайдером Бундеслиги
  • 00:26
    • «МЮ» выбил «Челси» из Кубка Англии
    Все новости спорта

    Клопп: Клубы АПЛ не продают игроков другим английским клубам

    Трансферы Футбол Англии Англия. Премьер-лига Ливерпуль Боруссия Д Манчестер Сити Календарь АПЛ
    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал об интересе клуба к полузащитнику дортмундской «Боруссии» Джейдону Санчо, когда тот выступал за «Манчестер Сити».

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Покупка английских игроков — это умная идея для клубов Бундеслиги, потому что у нас никогда не будет шанса получить Санчо. Мы не слепы, видели его, он нам нравился, тогда подумали: "Можем ли мы его достать?" Нет. Потому что английские клубы не продают игроков другим английским клубам.

    Я не знаю точно в чём причина этого, но они этого не делают. Теперь игроки могут поехать в Германию, где прекрасная лига», — приводит слова Клоппа Goal.

    В 22 матчах чемпионата Германии на счету 18-летнего Санчо семь голов и 11 результативных передач. Дортмундцы приобрели хавбека у «Манчестер Сити» летом 2017 года почти за 8 миллионов евро. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 12-18 февраля
  • Вчера в 20:21
    •
  • Прогноз
  • «Ливерпуль» — «Бавария»
  • 2.00
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Свежий «Ливерпуль» и мозги Клоппа сомнут «Баварию»
  • «Ливерпуль» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Сможет ли «Барселона» начать плей-офф с победы?
  • «Лион» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • «Каролина» Свечникова и «Рейнджерс» Бучневича сыграют менее результативно
  • «Каролина» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Серхио Рамос Футбол «Реал» потерял шансы на чемпионство«Реал» сенсационно проиграл дома «Жироне». Разбор 17/02/2019 в 23:380
  • 21:53
    • ЦСКА на своем льду разгромил «Витязь»
  • 09:47
    • «Баварии» не привыкать к большим матчам, заявил Ковач
  • 09:33
    • Ола: Если Месси подхватит простуду, это будет хорошо для «Лиона»
    Маркус Рашфорд Футбол Дух времени. Без молодых элитных центрфорвардов в футболеПоявится ли новое поколение в ближайшем будущем? 17/02/2019 в 21:560
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Отыграется ли «Боруссиия» Д на аутсайдере после разгрома в ЛЧ?
  • 2.62
    •
  • 09:19
    • Клопп: Клубы АПЛ не продают игроков другим английским клубам
  • 09:00
    • Мевля не перейдет в «Эмполи»
  • 08:14
    • Дебютный гол Кудряшова принес «Истанбулу» победу
    «Анахайм» — «Вашингтон» Хоккей НХЛ. Юбилейный гол Овечкина, три очка Тарасенко и хет-трик БарковаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 18 февраля Вчера в 08:480
  • 18:11
    • «Зениту» интересен полузащитник «Ромы»
  • 16:25
    • «Автомобилист» выиграл Восточную конференцию
  • 16:09
    • «Адмирал» разобрался с «Барысом»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие