Фернандо продолжит курс восстановления в Риме

Полузащитникпродолжит курс лечения в Риме.

Об этом сообщает официальный сайт «Спартака».

«В ходе первых подготовительных сборов Фернандо вернулся в общую группу, однако из-за дискомфорта, который периодически возникал в области старого повреждения, было принято решение о еще одном детальном обследовании и ряде процедур, которые можно провести именно в условиях специализированной клиники», — отметили в пресс-службе «красно-белых».

После завершения курса лечения Фернандо приступит к индивидуальным тренировкам в Москве.

Напомним, в прошлом году бразилец выбыл из строя из-за воспаления сухожилия. 0