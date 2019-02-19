Дубль Сигурдссона принес ЦСКА победу над «Картахеной»

Московский ЦСКА в контрольном матче на тренировочном сборе в Испании одержал победу над местной «Картахеной» — 3:1.

На 16-й минуте встречи хавбек ЦСКА Алан Дзагоев получил травму. 28-летний футболист покинул поле на носилках. На замену ему вышел Кристиян Бистрович

В составе армейского клуба дубль оформил испанский нападающий Арнор Сигурдссон, поразивший ворота на 19-й и 37-й минутах.

Испанский клуб отквитал один мяч на 50-й минуте, но на 90-й минуте Ильзат Ахметов поставил победную точку.