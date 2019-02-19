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    Дубль Сигурдссона принес ЦСКА победу над «Картахеной»

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    Московский ЦСКА в контрольном матче на тренировочном сборе в Испании одержал победу над местной «Картахеной» — 3:1.

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    На 16-й минуте встречи хавбек ЦСКА Алан Дзагоев получил травму. 28-летний футболист покинул поле на носилках. На замену ему вышел Кристиян Бистрович

    В составе армейского клуба дубль оформил испанский нападающий Арнор Сигурдссон, поразивший ворота на 19-й и 37-й минутах.

    Испанский клуб отквитал один мяч на 50-й минуте, но на 90-й минуте Ильзат Ахметов поставил победную точку.

    Товарищеский матч
    «Картахена» (Испания) — ЦСКА (Россия) — 1:3 (0:2)
    Голы: Сигурдссон, 19 (0:1). Сигурдссон, 37 (0:2). Каррильо, 55 (1:2). Ахметов, 90+2 (1:3)«Картахена»: Фернандес, Платас, Альваро, Орфила, Мауро, Паим, Руй Морейра, Витоло, Каррильо, Мартин, КрусЦСКА: Помазун, Мариу Фернандес (Тикнизян, 67), Набабкин (Ефремов, 46), Бекао (Чернов, 67), Магнуссон, Влашич, Обляков (Бийол, 54), Ахметов, Дзагоев (Бистрович, 17), Сигурдссон, Чалов (Нисимура, 68)
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