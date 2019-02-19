«Баварии» не привыкать к большим матчам, заявил Ковач

Нико Ковач
independent.co.uk
«Выходя на поле в матче с "Ливерпулем", игроки будут знать, что стоит на кону. Ради таких моментов они и стали футболистами. "Ливерпуль" — топовая команда, но и мы — тоже. Они также будут относиться к нам с уважением.
Наша цель — выход в следующий раунд. Если Ливерпуль выложится на 140 %, мы должны показать 150%. Это будет настоящая битва. Атмосфера, без сомнения, сыграет свою роль. Но моим игрокам не привыкать к большим матчам», — приводит слова наставника мюнхенского клуба официальный сайт УЕФА.
Матч состоится сегодня, 19 февраля, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Начало встречи — 23.00 мск.
Ответная игра пройдет в Мюнхене 13 марта. 0