«Баварии» не привыкать к большим матчам, заявил Ковач

Главный тренердал комментарий перед первым матчем противв 1/8 финала Лиги чемпионов.

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«Выходя на поле в матче с "Ливерпулем", игроки будут знать, что стоит на кону. Ради таких моментов они и стали футболистами. "Ливерпуль" — топовая команда, но и мы — тоже. Они также будут относиться к нам с уважением.

Наша цель — выход в следующий раунд. Если Ливерпуль выложится на 140 %, мы должны показать 150%. Это будет настоящая битва. Атмосфера, без сомнения, сыграет свою роль. Но моим игрокам не привыкать к большим матчам», — приводит слова наставника мюнхенского клуба официальный сайт УЕФА.

Матч состоится сегодня, 19 февраля, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Начало встречи — 23.00 мск.

Ответная игра пройдет в Мюнхене 13 марта. 0