Аллегри: «Атлетико» хорошо организован и силен в обороне

Массимилиано Аллегри
uefa.com
С сезона 2015/16 «Ювентус» доходит как минимум до 1/4 финала.
«Нас ждет важный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. За последние четыре года мы провели множество подобных матчей высокого уровня, и завтра нас ждет еще один.
"Атлетико" хорошо организован и силен в обороне. Сейчас я бы не согласился на ничью. Сказал парням, что завтра нужно забивать голы.
Хедира завтра не сыграет. Он остался дома в Турине и пройдет медицинское обследование.
Иметь Роналду в составе — это преимущество, но одного его нам не хватит. Вся команда должна показать хорошую игру», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0