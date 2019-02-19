Аллегри: «Атлетико» хорошо организован и силен в обороне

Главный тренер «Ювентуса»поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико».

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С сезона 2015/16 «Ювентус» доходит как минимум до 1/4 финала.

«Нас ждет важный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. За последние четыре года мы провели множество подобных матчей высокого уровня, и завтра нас ждет еще один.

"Атлетико" хорошо организован и силен в обороне. Сейчас я бы не согласился на ничью. Сказал парням, что завтра нужно забивать голы.

Хедира завтра не сыграет. Он остался дома в Турине и пройдет медицинское обследование.

Иметь Роналду в составе — это преимущество, но одного его нам не хватит. Вся команда должна показать хорошую игру», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0