«Ростов» разгромил «Венспилс»

одержал победу над латвийским(3:0) в контрольном матче на тренировочных сборах.

В составе команды Валерия Карпина отличились Бьорн Сигурдарсон, Ивелин Попов и Артем Щадин.

Этот матч для «Ростова» стал последним в рамках зимних сборов. 24 февраля команда сыграет с «Краснодаром» в рамках ответного матча 1/4 финала Кубка России.