«Ростов» разгромил «Венспилс»

ФК «Ростов»
twitter.com/rostovfc
В составе команды Валерия Карпина отличились Бьорн Сигурдарсон, Ивелин Попов и Артем Щадин.
Этот матч для «Ростова» стал последним в рамках зимних сборов. 24 февраля команда сыграет с «Краснодаром» в рамках ответного матча 1/4 финала Кубка России.
Контрольный матч
«Ростов» (Россия) — «Вентспилс» (Латвия) — 3:0 (0:0)
Голы: Сигурдарсон, 46 (1:0). Попов, 78 (2:0). Щадин, 84 (3:0)«Ростов»: Абаев, Сухомлинов (Осинов, 46), Логашов, Плиев, Чернов, Щадин, Глебов, Норманн, Попов, Зайнутдинов, Сигурдарсон (Кьяртанссон, 63)