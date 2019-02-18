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    «Ростов» разгромил «Венспилс»

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    ФК «Ростов» одержал победу над латвийским «Вентспилсом» (3:0) в контрольном матче на тренировочных сборах.

    ФК «Ростов»
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    В составе команды Валерия Карпина отличились Бьорн Сигурдарсон, Ивелин Попов и Артем Щадин.

    Этот матч для «Ростова» стал последним в рамках зимних сборов. 24 февраля команда сыграет с «Краснодаром» в рамках ответного матча 1/4 финала Кубка России.

    Контрольный матч
    «Ростов» (Россия) — «Вентспилс» (Латвия) — 3:0 (0:0)
    Голы: Сигурдарсон, 46 (1:0). Попов, 78 (2:0). Щадин, 84 (3:0)«Ростов»: Абаев, Сухомлинов (Осинов, 46), Логашов, Плиев, Чернов, Щадин, Глебов, Норманн, Попов, Зайнутдинов, Сигурдарсон (Кьяртанссон, 63)
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