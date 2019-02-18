Ковач: Если «Ливерпуль» покажет 140 процентов, мы должны показать 150

Главный тренер «Баварии»поделился ожиданиями от матча св 1/8 финала Лиги чемпионов.

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«Выходя на поле в завтрашнем матче, игроки будут знать, что на кону. Ради таких моментов они и стали футболистами.

Нам выпал самый сложный соперник из возможных, стопроцентной самоотдачи завтра будет недостаточно. Конечно же, наша цель — выход в следующий раунд.

Если "Ливерпуль" покажет 140 процентов, мы должны показать 150. Это будет настоящая битва. Не могу представить, что завтрашний матч завершится нулевой ничьей.

Кингсли Коман с каждым часом чувствует себя лучше. Что касается Рибери, он эту ночь не спал. Посмотрим, в какой на его форму, когда он к нам присоединится», — приводит слова Ковача пресс-служба УЕФА. 0