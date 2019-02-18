Клопп: На такой матч с «Баварией» я бы купил билет

Главный тренер «Ливерпуля»поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов с

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Статистика Клоппа в 29 матчах с «Баварией»: В9 Н4 П16

«Очередной матч, когда мне радостно, что я в нем участвую. Если бы не участвовал, попытался бы достать билет!

Тяжелая игра против сильной, опытной команды. Но и мы сильны. Только стресса больше, потому что все хотят 600 дополнительных интервью для немецких новостей!

Мы должны создать атмосферу на поле, чтобы людям было легче. Будет выдающийся матч, таким надо наслаждаться.

Атмосфера кроет в себе огромную силу. Наши болельщики могут заставить нас выложиться не на 100%, а на 140%», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0