ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарет БэйлТрансферный дайджест. 12-18 февраля
  • 22:12
    • Дубли Барабанова и Плотникова принесли СКА победу над «Локомотивом»
  • 21:53
    • ЦСКА на своем льду разгромил «Витязь»
  • 18:11
    • «Зениту» интересен полузащитник «Ромы»
  • 16:25
    • «Автомобилист» выиграл Восточную конференцию
  • 16:09
    • «Адмирал» разобрался с «Барысом»
    Все новости спорта

    Клопп: На такой матч с «Баварией» я бы купил билет

    Ливерпуль Футбол Англии Лига чемпионов Бавария Футбол Германии Календарь Лиги чемпионов
    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Статистика Клоппа в 29 матчах с «Баварией»: В9 Н4 П16

    «Очередной матч, когда мне радостно, что я в нем участвую. Если бы не участвовал, попытался бы достать билет!

    Тяжелая игра против сильной, опытной команды. Но и мы сильны. Только стресса больше, потому что все хотят 600 дополнительных интервью для немецких новостей!

    Мы должны создать атмосферу на поле, чтобы людям было легче. Будет выдающийся матч, таким надо наслаждаться.

    Атмосфера кроет в себе огромную силу. Наши болельщики могут заставить нас выложиться не на 100%, а на 140%», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Дух времени. Без молодых элитных центрфорвардов в футболе
  • Вчера в 21:56
    •
  • Прогноз
  • «Ливерпуль» — «Бавария»
  • 2.00
  • Завтра в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Приблизит ли «МЮ» отставку Маурисио Сарри?
  • «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Каким будет матч «Ромы» и «Болоньи»?
  • «Рома» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Сохранит ли «Боруссия» лидерство в турнирной таблице?
  • «Нюрнберг» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Маркус Рашфорд Футбол Дух времени. Без молодых элитных центрфорвардов в футболеПоявится ли новое поколение в ближайшем будущем? Вчера в 21:560
  • 13:56
    • «Далянь Ифан» объявил о подписании Хамшика
  • 13:45
    • Оглашен состав сборной России по биатлону на чемпионат Европы
  • 13:28
    • Определены лучшие игроки недели в КХЛ
    Эрнесто Вальверде Футбол Вальверде — не тот, кто нужен «Барселоне»Продление контракта с испанским тренером может стать ошибкой Вчера в 15:170
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Отыграется ли «Боруссиия» Д на аутсайдере после разгрома в ЛЧ?
  • 2.62
    •
  • 22:39
    • «Спартак» на выезде уступил «Йокериту»
  • 22:25
    • «Ак Барс» одержал волевую победу над «Магниткой»
  • 21:46
    • Ковач: Если «Ливерпуль» покажет 140 процентов, мы должны показать 150
    «Барселона» — «Вальядолид» Футбол Примера. «Барселона» одолела «Вальядолид», «Реал» уступил «Жироне»Подробности матчей 24-го тура испанской Примеры 00:430
  • 13:14
    • Будущее Азара зависит от Неймара
  • 11:27
    • Головин: «Монако» двигается в правильном направлении
  • 11:10
    • Нганну нокаутировал Валаскеса на UFC on ESPN 1
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие