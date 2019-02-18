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    Головин: «Монако» двигается в правильном направлении

    Футбол Франции Лига 1 Монако Календарь Лиги 1
    Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился впечатлениями от победы над «Нантом» (1:0) в 25-м туре Лиги 1, а также прокомментировал отставку Вадима Васильева с поста вице-президента клуба.

    Александр Головин
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    «Сейчас в команде хороший эмоциональный фон. Мы стали набирать очки, это радует. Да и по игре есть уверенность, что мы двигаемся в правильном направлении. Но всё будет решаться в следующих матчах.

    Отставка Вадима Васильева? Очень благодарен этому человеку. Во многом благодаря ему я оказался в "Монако". С первого дня получил от него полную поддержку, и это было очень важно для меня», — цитирует Головина «Чемпионат».

    В последних трех турах «Монако» набрал семь очков и покинул зону вылета, поднявшись на 16-е место в Лиге 1. 0

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