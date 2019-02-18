Головин: «Монако» двигается в правильном направлении

Полузащитник «Монако»поделился впечатлениями от победы над «Нантом» (1:0) в 25-м туре Лиги 1, а также прокомментировал отставкус поста вице-президента клуба.

Александр Головин goal.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Сейчас в команде хороший эмоциональный фон. Мы стали набирать очки, это радует. Да и по игре есть уверенность, что мы двигаемся в правильном направлении. Но всё будет решаться в следующих матчах.

Отставка Вадима Васильева? Очень благодарен этому человеку. Во многом благодаря ему я оказался в "Монако". С первого дня получил от него полную поддержку, и это было очень важно для меня», — цитирует Головина «Чемпионат».

В последних трех турах «Монако» набрал семь очков и покинул зону вылета, поднявшись на 16-е место в Лиге 1. 0