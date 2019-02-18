Зидан готов возглавить «Челси» при выполнении трех условий

Зинедин Зидан
theweek.co.uk
По информации издания, он хотел бы получить на покупку новичков как минимум 220 миллионов евро. Второе условие — сохранение в составе полузащитника Эдена Азара, ранее заявлявшего о желании покинуть лондонский клуб. Также француз настаивает на том, что его роль в клубе будет не меньшей, чем у директора Марины Грановской.
Напомним, ранее Зидан работал с мадридским «Реалом», с которым выиграл девять трофеев, в том числе три Лиги чемпионов.
Сейчас «Челси» возглавляет Маурицио Сарри. Команда после 26-ти туров чемпионата Англии занимает шестое место в таблице. 0