Зидан готов возглавить «Челси» при выполнении трех условий

Французский тренерможет согласиться возглавитьпри соблюдении трех условий, сообщает The Sun.

Зинедин Зидан theweek.co.uk 5000 Бонус за регистрацию Играть!

По информации издания, он хотел бы получить на покупку новичков как минимум 220 миллионов евро. Второе условие — сохранение в составе полузащитника Эдена Азара, ранее заявлявшего о желании покинуть лондонский клуб. Также француз настаивает на том, что его роль в клубе будет не меньшей, чем у директора Марины Грановской.

Напомним, ранее Зидан работал с мадридским «Реалом», с которым выиграл девять трофеев, в том числе три Лиги чемпионов.

Сейчас «Челси» возглавляет Маурицио Сарри. Команда после 26-ти туров чемпионата Англии занимает шестое место в таблице. 0