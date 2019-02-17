Солари: У «Реала» по-прежнему есть шансы на успех в трех турнирах

Главный тренерпрокомментировал домашнее поражение команды отв 24-м туре чемпионата Испании (1:2).

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«Мы действовали недостаточно решительно в атаке и не смогли решить исход матча еще в первом тайме, хотя у нас были моменты. После перерыва нам не хватало энергии, мы хотели забить, но у нас не получилось. Соперник провел хороший второй тайм, прессинговал и играл рискованно.

Мы были уставшими после серии сложных матчей и поплатились за то, что потратили много сил», — цитирует тренера AS.

«Проиграна ли чемпионская гонка? Мы должны продолжать бороться. У нас по-прежнему есть шансы на успех в трех турнирах», — добавил Солари.

Напомним, отставание «Реала» от «Барселоны» после 24-го тура составляет 9 очков. 0