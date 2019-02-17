«МЮ» нацелился на защитника «Интера»

Милан Шкриньяр
Football Italia
По информации издания, манкунианцы уже предлагали миланскому клубу 60 миллионов евро за словака, но получили отказ. «Интер» намерен выручить за игрока не менее 90 миллионов.
23-летний Шкриньяр перешел в «Интер» летом 2017 года из «Сампдории». Сумма трансфера составила 34 миллиона евро.
В нынешнем сезоне игрок принял участие в 21 матче итальянского национального чемпионата, не отметившись результативными действиями и однажды забив гол в собственные ворота. Его нынешний контракт с миланским клубом действует до лета 2022 года. 0