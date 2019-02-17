«МЮ» нацелился на защитника «Интера»

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    Защитник «Интера» Милан Шкриньяр является главной трансферной целью «Манчестер Юнайтед» на лето 2019 года, сообщает The Independent.

    Милан Шкриньяр
    Милан Шкриньяр
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    По информации издания, манкунианцы уже предлагали миланскому клубу 60 миллионов евро за словака, но получили отказ. «Интер» намерен выручить за игрока не менее 90 миллионов.

    23-летний Шкриньяр перешел в «Интер» летом 2017 года из «Сампдории». Сумма трансфера составила 34 миллиона евро.

    В нынешнем сезоне игрок принял участие в 21 матче итальянского национального чемпионата, не отметившись результативными действиями и однажды забив гол в собственные ворота. Его нынешний контракт с миланским клубом действует до лета 2022 года. 0

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