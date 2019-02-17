«МЮ» нацелился на защитника «Интера»

Защитникявляется главной трансферной цельюна лето 2019 года, сообщает The Independent.

Милан Шкриньяр Football Italia 1000 Фрибет для всех Забрать!

По информации издания, манкунианцы уже предлагали миланскому клубу 60 миллионов евро за словака, но получили отказ. «Интер» намерен выручить за игрока не менее 90 миллионов.

23-летний Шкриньяр перешел в «Интер» летом 2017 года из «Сампдории». Сумма трансфера составила 34 миллиона евро.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 21 матче итальянского национального чемпионата, не отметившись результативными действиями и однажды забив гол в собственные ворота. Его нынешний контракт с миланским клубом действует до лета 2022 года. 0