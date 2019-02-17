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    Гаттузо: Игроки «Милана» полны вдохновения

    Милан Футбол Италии Серия A Календарь Серии А
    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу над «Аталантой»​ (3:1) в гостевой встрече 24-го тура Серии А.

    Дженнаро Гаттузо
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    «Весь секрет успеха был в работе вингеров и нападающих, которые старались бороться с фланговыми футболистами "Аталанты" и снижать нагрузку на защитников.

    "Милан" получает удовольствие от футбола прямо сейчас, игроки полны вдохновения и с удовольствием выходят на поле. Надо сохранить эти эмоции. Пентек и Пакета показывают классный футбол, но в этом заслуга и их партнеров. Сейчас вся команда действует великолепно», — цитирует Гаттузо Football Italia.

    «Милан» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 42 очка. 0

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