Гаттузо: Игроки «Милана» полны вдохновения

Главный тренерпрокомментировал победу над​ (3:1) в гостевой встрече 24-го тура

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«Весь секрет успеха был в работе вингеров и нападающих, которые старались бороться с фланговыми футболистами "Аталанты" и снижать нагрузку на защитников.

"Милан" получает удовольствие от футбола прямо сейчас, игроки полны вдохновения и с удовольствием выходят на поле. Надо сохранить эти эмоции. Пентек и Пакета показывают классный футбол, но в этом заслуга и их партнеров. Сейчас вся команда действует великолепно», — цитирует Гаттузо Football Italia.

«Милан» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 42 очка. 0