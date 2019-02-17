Гаттузо: Игроки «Милана» полны вдохновения

Дженнаро Гаттузо
Football Italia
«Весь секрет успеха был в работе вингеров и нападающих, которые старались бороться с фланговыми футболистами "Аталанты" и снижать нагрузку на защитников.
"Милан" получает удовольствие от футбола прямо сейчас, игроки полны вдохновения и с удовольствием выходят на поле. Надо сохранить эти эмоции. Пентек и Пакета показывают классный футбол, но в этом заслуга и их партнеров. Сейчас вся команда действует великолепно», — цитирует Гаттузо Football Italia.
«Милан» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 42 очка. 0