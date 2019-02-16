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    «Спартак» полетел на сбор в Турцию без Жиго, Адриано и Фернандо

    Спартак Футбол России
    Футболисты «Спартака» собрались в аэропорту Шереметьево, чтобы вылететь в Турцию на заключительный зарубежный сбор в рамках подготовки к возобновлению сезона, сообщает пресс-служба клуба.

    Футболисты «Спартака»
    Футболисты «Спартака»
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    Главный тренер Олег Кононов привлек для участия в работе всех футболистов, прошедших предыдущий сбор, за исключением хавбека Данила Полубояринова, который вернулся в расположение «Спартака-2».

    Из Москвы вылетели 24 игрока. Это вратари — Александр Максименко, Артем Ребров, Александр Селихов и Антон Шитов; защитники — Айртон, Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов и Николай Рассказов; полузащитники — Денис Глушаков, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев и Софьян Ханни; нападающие — Зе Луиш, Георгий Мелкадзе и Педро Роша.

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    • Защитник Самуэль Жиго и форвард Луис Адриано присоединятся к команде непосредственно в Турции.

    Отметим, что полузащитник Фернандо проходит запланированный курс лечения в Риме и на днях прибудет в расположение «Спартака».

    Сбор в Белеке продлится до 23 февраля. 0

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